Собянин: работы по благоустройству в центре столицы закончатся в ближайшие два-три месяца

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Благоустройство центра Москвы по программе «Моя улица» будет завершено в июле-августе этого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Речь идет не о годах, а о месяцах. В течение июня, июля, августа мы все основные работы закончим. Таким образом, у нас все основные улицы исторического центра города будут благоустроены», — рассказал мэр в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте». По словам Собянина, работы будут завершены на Тверской улице, Кремлевском, Бульварном и Садовом кольцах, Новой и Старой площадях.

«Моя улица» — крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы. С 2015 года проведена реконструкция уже более ста улиц, в этом году по программе будет благоустроено 89 городских территорий — улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.