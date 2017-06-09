Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Правящая в Великобритании Консервативная партия лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Соединенном Королевстве 8 июня. Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте.

В то же время, тори не удалось гарантировать решающего большинства в 326 из существующих 650 депутатских мандатов, что позволило бы им сформировать правительство большинства без оглядки на другие партии.

У оппозиционной Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, — 266 мандатов. Сейчас ведется подсчет голосов. Окончательные итоги должны быть оглашены утром.