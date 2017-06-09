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00:23 (мск), источник: ТАСС

Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах

Консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте, однако это на 16 мандатов меньше, чем у них было до выборов.

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Правящая в Великобритании Консервативная партия лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Соединенном Королевстве 8 июня. Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй получили 314 мест в новом парламенте.

В то же время, тори не удалось гарантировать решающего большинства в 326 из существующих 650 депутатских мандатов, что позволило бы им сформировать правительство большинства без оглядки на другие партии.

У оппозиционной Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, — 266 мандатов. Сейчас ведется подсчет голосов. Окончательные итоги должны быть оглашены утром.

Комментарии
1
serguey andreev
Брексит , или выход Великобритании из ЕС, показал всю слабость и ненадежность европейской интеграции. Британцы проложили дорогу. Кто будет следующим? Правда, Украина и Турция рвутся туда вступить вместо Британии. Но кто ж им даст? В любом случае, победа консерваторов - очередной удар по евро.
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