Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн включили 59 катарцев в террористический список

КАИР, 9 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн включили 59 подданных Катара и 12 катарских структур в список лиц и организаций, поддерживающих терроризм. Об этом говорится в совместном заявлении четырех государств, выдержки из которого привел телеканал Al Arabiya.

В совместном документе отмечается, что «Катар проводит политику двойных стандартов, заявляя о борьбе с террором и одновременно поддерживая экстремистские группировки».

Четыре арабских государства заявили о том, что они намерены «продолжать выявлять и преследовать тех, кто поддерживает террористов», а также бороться с «источниками финансирования террора, где бы эти источники не находились».