Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Порошенко сделал поручение, касающееся закупки топлива у России
Пенсии в России предложили платить иначе
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Максакова похвасталась точёной фигурой в мини-платье - СМИ
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Шестидневная война
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
01:54 (мск), источник: ТАСС

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн включили 59 катарцев в террористический список

В совместном документе отмечается, что «Катар проводит политику двойных стандартов, заявляя о борьбе с террором и одновременно поддерживая экстремистские группировки».

Источник: Reuters

КАИР, 9 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн включили 59 подданных Катара и 12 катарских структур в список лиц и организаций, поддерживающих терроризм. Об этом говорится в совместном заявлении четырех государств, выдержки из которого привел телеканал Al Arabiya.

В совместном документе отмечается, что «Катар проводит политику двойных стандартов, заявляя о борьбе с террором и одновременно поддерживая экстремистские группировки».

Четыре арабских государства заявили о том, что они намерены «продолжать выявлять и преследовать тех, кто поддерживает террористов», а также бороться с «источниками финансирования террора, где бы эти источники не находились».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах
США заявили об ударе по правительственным силам Сирии
Коми: Сообщения в американских СМИ о России абсолютно неверны
Минздрав России намерен ограничить использование антибиотиков
Консервативная партия лидирует на выборах в Великобритании
Власти КНДР сообщили об испытании нового типа ракет
Российским атлетам рекомендовали не носить форму цветов флага РФ
Спорт
Сборная России проведет последний матч перед Кубком конфедераций После контрольного матча с командой Чили российские футболисты получат один день отдыха, но уже 11 июня соберутся для окончательной подготовки в Кубку конфедераций
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь