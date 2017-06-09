Территории под «дальневосточный гектар» будут расширены

По словам Юрия Трутнева, несмотря на то, что в реализации программы есть некоторые сложности, она очень нужна людям. уже поступило 91 884 заявки на предоставление бесплатного участка. Больше всего заявок подано в Приморском крае — 36 167 (39%), Республике Саха (Якутия) — 17 597 и Хабаровском крае — 14 052.

Александ Галушка отметил, что до конца года ожидается не менее 130 тысяч заявок. Земли берутся для строительства дома, личного подсобного хозяйства, ведения бизнеса, и на этом этапе главная задача — помочь людям деньгами, построить инфраструктуру, обеспечить удобный доступ к мерам поддержки, которые есть у государства.

Кроме того, будет продолжена работа по значительному расширению границ территорий, где земля может быть предоставлена под выдачу «дальневосточных гектаров».

Татьяна Данилова.