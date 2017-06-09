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04:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дача в верхах

Россия требует от США разблокировать ее недвижимость до встречи президентов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Если власти США не разблокируют российскую дипломатическую недвижимость в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, Москва примет зеркальные меры в отношении американской собственности в РФ. Об этом вчера заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам российских дипломатических источников «Ъ», в Москве рассчитывают, что этот вопрос будет решен до намеченной на июль встречи президентов РФ и США. При этом, по данным «Ъ», власти РФ не исключают и асимметричных мер.

Если возникнет ситуация, когда Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет нашей собственности, то ответ в отношении американских объектов в России будет зеркальным. Об этом посольство США в Москве уже предупреждено. Требуем незамедлительно вернуть нам то, что отобрано совершенно незаконно.
Мария Захарова
Представитель МИД РФ


Напомним, 29 декабря прошлого года уходящий президент США Барак Обама ввел ряд новых санкций в отношении РФ. Из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В МИД РФ тогда заявили, что администрация президента Обамы в нарушение международного права пошла на фактическую экспроприацию российской госсобственности. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин решил воздержаться от зеркальных мер — как отмечали эксперты, с расчетом на то, что после инаугурации Дональда Трампа политика Вашингтона резко изменится. Однако с тех пор серьезных подвижек не произошло, и в Москве, как уже сообщал «Ъ», задумались об ответных действиях.

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При этом еще в начале мая дипломатические источники «Ъ» в Москве говорили, что Белый дом был готов снять наложенные Бараком Обамой ограничения при одном условии — если правительство РФ согласится выделить в Санкт-Петербурге участок для строительства нового, более масштабного комплекса зданий консульства США. Такое разрешение было выдано в 2014 году, но в разгар кризиса в отношениях с Западом его отозвали.

Однако в Москве требование Вашингтона сочли неприемлемым. «Они хотели этот участок в обмен на то, что принадлежит нам. Это был бы неравноценный обмен», — сказал один из собеседников «Ъ». Власти РФ настаивали на том, чтобы вопрос с разблокировкой посольских комплексов решался «без искусственных увязок».

31 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация Дональда Трампа может принять решение о возвращении российских баз отдыха, но без восстановления дипломатического иммунитета. Как уточнило издание, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, и, в частности, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.

По словам Марии Захаровой, «в Государственном департаменте США такой подход пока не подтвердили». Впрочем, если его и подтвердят, это вряд ли устроит Москву. «Это было бы беспрецедентным явлением. Мы предостерегаем тех в Вашингтоне, кому эта идея, может быть, понравилась, от того, чтобы попытаться ее воплотить», — сказал накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат сообщил, что очередные консультации по вопросу российской дипсобственности в США могут пройти до конца месяца, но точной даты встречи пока нет.

Между тем, по словам российских дипломатических источников «Ъ»,

в Москве рассчитывают на то, что вопрос с разблокировкой посольских дач будет решен до намеченной на начало июля встречи президентов РФ и США в Гамбурге.

В противном случае российские власти могут наложить арест на американскую госсобственность в Москве. По словам одного из собеседников «Ъ», речь пойдет в первую очередь о дипломатической даче в Серебряном бору и принадлежащем посольству США складе на Дорожной улице.

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Спасо-хауса — резиденции американского посла в районе Арбата — ответные ограничительные меры вряд ли коснутся. Скорее всего, не затронут они и здание Англо-американской школы в российской столице. От школы, однако, по данным «Ъ», могут потребовать зарегистрироваться в соответствии с российским законодательством. Сейчас у школы особый статус — она не является «посольской» в классическом понимании, работая на основании коммерческого контракта с тремя посольствами — США, Великобритании и Канады. Российской лицензии школа не имеет, и, по словам одного из собеседников «Ъ», ее могут заставить «легализоваться».

Как пояснила «Ъ» глава московского отделения Ассоциации некоммерческих образовательных организаций Карина Чернякова, перечень документов для предоставления лицензии включает в себя 17 пунктов. Некоторые из них выполнить несложно: например, школа должна подтвердить, что располагает необходимой материально-технической базой и соблюдает правила пожарной безопасности. Но с другими могут возникнуть сложности: школа должна представить учебный план, пояснительную записку к нему и образовательную программу, которые должны соответствовать федеральному образовательному стандарту РФ. Руководство школы не ответило на запрос «Ъ» о комментарии.

При этом, по данным «Ъ», власти РФ не исключают и других асимметричных мер.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Ольсен на вопрос «Ъ» о перспективах урегулирования конфликта вокруг заблокированной российской недвижимости ответила обтекаемо: «В процессе нашего диалога с российскими властями мы продолжаем изучать возможности улучшения отношений США и России. Но мы не будем публично комментировать детали дипломатических переговоров между нашими странами».

Елена Черненко, Галина Дудина

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