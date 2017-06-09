Дача в верхах
Россия требует от США разблокировать ее недвижимость до встречи президентов.
Россия требует от США разблокировать ее недвижимость до встречи президентов.
Если власти США не разблокируют российскую дипломатическую недвижимость в штатах
Если возникнет ситуация, когда Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет нашей собственности, то ответ в отношении американских объектов в России будет зеркальным. Об этом посольство США в Москве уже предупреждено. Требуем незамедлительно вернуть нам то, что отобрано совершенно незаконно.
Напомним, 29 декабря прошлого года уходящий президент США Барак Обама ввел ряд новых санкций в отношении РФ. Из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. Кроме того, был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в
При этом еще в начале мая дипломатические источники «Ъ» в Москве говорили, что Белый дом был готов снять наложенные Бараком Обамой ограничения при одном условии — если правительство РФ согласится выделить в
Однако в Москве требование Вашингтона сочли неприемлемым. «Они хотели этот участок в обмен на то, что принадлежит нам. Это был бы неравноценный обмен», — сказал один из собеседников «Ъ». Власти РФ настаивали на том, чтобы вопрос с разблокировкой посольских комплексов решался «без искусственных увязок».
31 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация Дональда Трампа может принять решение о возвращении российских баз отдыха, но без восстановления дипломатического иммунитета. Как уточнило издание, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, и, в частности, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.
По словам Марии Захаровой, «в Государственном департаменте США такой подход пока не подтвердили». Впрочем, если его и подтвердят, это вряд ли устроит Москву. «Это было бы беспрецедентным явлением. Мы предостерегаем тех в Вашингтоне, кому эта идея, может быть, понравилась, от того, чтобы попытаться ее воплотить», — сказал накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат сообщил, что очередные консультации по вопросу российской дипсобственности в США могут пройти до конца месяца, но точной даты встречи пока нет.
Между тем, по словам российских дипломатических источников «Ъ»,
В противном случае российские власти могут наложить арест на американскую госсобственность в Москве. По словам одного из собеседников «Ъ», речь пойдет в первую очередь о дипломатической даче в Серебряном бору и принадлежащем посольству США складе на Дорожной улице.
Как пояснила «Ъ» глава московского отделения Ассоциации некоммерческих образовательных организаций Карина Чернякова, перечень документов для предоставления лицензии включает в себя 17 пунктов. Некоторые из них выполнить несложно: например, школа должна подтвердить, что располагает необходимой
При этом, по данным «Ъ», власти РФ не исключают и других асимметричных мер.
Елена Черненко, Галина Дудина