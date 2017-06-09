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07:25 (мск), источник: УНИАН

Порошенко и Макрон могут встретиться в ближайшее время — Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с утверждениями, что «нормандский формат» неэффективен.

Президенты Украины Петр Порошенко и Франции Эммануэль Макрон могут провести встречу в ближайшее время.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире телеканала «112 Украина».

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Он не согласился с утверждениями, что «нормандский формат» неэффективен.

«На самом деле, если бы не было “нормандского формата”, сегодня мы могли бы находиться в совершенно иной ситуации. Сейчас идут очень интенсивные консультации с нашими немецкими и французскими друзьями. Я буквально пару дней назад разговаривал с новым французским министром иностранных дел (Жан-Ив ле Дрианом — УНИАН), планируем встречу в ближайшее время. Не исключено, что состоится даже трехсторонняя встреча — одновременно с немецким министром иностранных дел», — заявил Климкин.

«Президент Порошенко тоже находится в очень плотном контакте, и я думаю, что в ближайшее время состоится его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, новоизбранным. Поскольку перед тем, как продвигаться, нужно полностью достичь 100% координации между нами тремя», — заявил Климкин.

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