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02:39 (мск), источник: РИА Новости

КНДР заявила, что испытала новый тип ракет

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти КНДР заявили, что испытали в четверг новый тип ракет, за пусками которых лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Источник: РИА Новости

Выпущенные в четверг ракеты были противокорабельными крылатыми ракетами. Они пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передает, что это было первое испытание ракет, впервые продемонстрированных на апрельском параде в честь Ким Ир Сена, первого лидера КНДР.

Оружие было разработано северокорейской академией оборонных наук, которая входит в санкционный список ООН в связи с участием в ядерной и ракетной программах Пхеньяна.

Произведенные в четверг пуски стали уже пятыми ракетными испытаниями КНДР после прихода к власти победившего в мае на выборах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, отмечает Рёнхап.

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