КНДР заявила, что испытала новый тип ракет

Выпущенные в четверг ракеты были противокорабельными крылатыми ракетами. Они пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передает, что это было первое испытание ракет, впервые продемонстрированных на апрельском параде в честь Ким Ир Сена, первого лидера КНДР.

Оружие было разработано северокорейской академией оборонных наук, которая входит в санкционный список ООН в связи с участием в ядерной и ракетной программах Пхеньяна.

Произведенные в четверг пуски стали уже пятыми ракетными испытаниями КНДР после прихода к власти победившего в мае на выборах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, отмечает Рёнхап.