Генпрокуратура Украины в ближайшее время направит в суд дело в отношении Поклонской

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины в ближайшее время передаст в суд уголовное дело, в котором депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская проходит в качестве подозреваемого по четырем статьям. Об этом заявил следователь Генпрокуратуры Украины Андрей Атаманчук. «Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство, в котором Поклонская одна из подозреваемых. Ей вменяется четыре статьи: «Насильственное свержение конституционного строя», «Изменение территориального устройства и границ Украины вопреки порядку, установленному конституцией Украины», «Государственная измена» и «Участие в преступной организации», — сообщил он в эфире программы «Настоящее время» на «24-м канале».

Отвечая на вопрос ведущего о том, когда дело будет передано в суд, следователь ответил: «Я рассчитывают, что это будет в ближайшее время». Он также сообщил, что Поколонская может быть привлечена к ответственности заочно.