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03:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края принял участие в заседании совета при дальневосточном полпреде

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО.

Встреча прошла во Владивостоке, ее провел вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

На совете обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием Дальнего Востока. В частности, говорилось о результатах регионов ДФО в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Напомним, показатели были представлены на Петербургском международном экономическом форуме. Хабаровский край занял 40-е место. Юрий Трутнев отметил это достижение региона.

Речь шла и о реализации закона о дальневосточном гектаре. Юрий Трутнев обратил внимание всех структур на сроки предоставления участков и другие аспекты. Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что продолжается работа по расширению границ территорий, которые можно выделять в рамках закона о дальневосточном гектаре.

Собравшиеся обсудили и создание новых населенных пунктах на бесплатных гектарах. Вячеслав Шпорт отметил, что Хабаровский край — один из лидеров по числу новых поселений. В регионе уже формируются две такие территории в Хабаровском районе и районе имени Лазо.

«Подготовлены “дорожные карты” развития этих двух населенных пунктов, готовим градостроительную документацию и расчеты затрат на инфраструктуру. Уже сейчас ясно, что больше всего средств потребуется на строительство дорог, электросетей. Рассчитываем, что нам будет помогать федеральный бюджет, поддержку от полномочного представителя президента мы в этом вопросе получили», — рассказал Вячеслав Шпорт.

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