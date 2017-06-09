Суд временно отстранил от должности мэра Находки

Находкинский городской суд на год дисквалифицировал мэра города Андрея Горелова за то, что он не внёс поправки в устав Находки по требованию прокуратуры, сообщили в администрации приморского города.

Горелов должен был опубликовать поправки в устав, которые обязуют главу округа согласовывать кандидатов на должность своих заместителей и руководителей муниципальных предприятий с городской думой. Их ранее зарегистрировало Министерство юстиции. Однако по данным администрации Находки, министерство зарегистрировало поправки «с грубейшими нарушениями».

Так, по закону только глава города может направлять поправки для устава в Минюст. «В данном же случае часть документов для регистрации была представлена лицами, не имеющими на то вообще никаких прав. Показательно, что прокуратура не усмотрела в этом нарушений, хотя была поставлена об этом в известность», — заверяют в администрации.



В итоге Горелов отказался вносить изменения в устав, после чего прокуратура направила административное дело в суд. Судья удовлетворил требование прокуратуры и дисквалифицировал мэра.

«Находясь на должности главы, я ни разу не привлекался ни к административно, ни к иной, мере ответственности. Дисквалификация может применяться, если был штраф или иное административное наказание. Это прецедент в правоприменении, ни одного решения подобного еще не выносилось», — рассказал Горелов PrimaMedia. По его словам, он будет обжаловать дисквалификацию.