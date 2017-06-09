Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Максакова похвасталась точёной фигурой в мини-платье - СМИ
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10Шестидневная война
03:54 (мск), источник: РБК

Сирия обвинила коалицию США в гибели 14 мирных жителей в авиаударе

В результате авиаудара, нанесенного по Сирии авиацией международной коалиции во главе с США, погибли 14 мирных жителей. Об этом говорится в сообщении сирийского правительственного агентства SANA.

По данным агентства, авиаудар, в котором погибли гражданские, был нанесен по району Мафрак эль-Джизра в городе Ракка. Кроме того, в результате авиаудара неизвестное количество мирных жителей пострадало.

Читайте также
США заявили об ударе по правительственным силам Сирии и уничтожении беспилотника

Ранее, вечером 8 июня, авиация международной коалиции нанесла третий авиаудар по войскам, поддерживающим Башара Асада. Удар был нанесен в районе города Ат-Танф. Официальный представитель коалиции Райан Диллон заявил, что решение об ударе было принято из-за угрозы, которую представляли проправительственные соединения в этом районе для наземных сил, участвующих в операции.

Коалиция США оказывает поддержку с воздуха курдским подразделениям, которые участвуют в боях за Ракку. О начале операции по освобождению города отряды сирийской оппозиции SDF, в состав которой входят курды, объявили 6 июня. Ракка считается неофициальной столицей запрещенной в России организации «Исламское государство».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин ответил, что бы сделал, окажись в одном душе с геем
МИД требует решить вопрос с дачами в США до встречи президентов
Арабские страны включили 59 катарцев в террористический список
Минздрав России намерен ограничить использование антибиотиков
«Коммерсант» узнал о массовом оттоке российских пилотов в Азию
Власти КНДР сообщили об испытании нового типа ракет
Российским атлетам рекомендовали не носить форму цветов флага РФ
Спорт
Сборная России проведет последний матч перед Кубком конфедераций После контрольного матча с командой Чили российские футболисты получат один день отдыха, но уже 11 июня соберутся для окончательной подготовки в Кубку конфедераций
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь