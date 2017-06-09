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05:04 (мск), источник: ТАСС

Парламент Японии одобрил законопроект об отречении императора Акихито

Трон будет передан наследному принцу Нарухито.

Источник: ИТАР-ТАСС

ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола императора Акихито и передаче трона его старшему сыну — наследному принцу Нарухито. В голосовании приняли участие 235 из 242 депутатов, все они выступили в поддержку документа.

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Документ подразумевает, что отречение может произойти в течение трех лет после обнародования закона. Официально возможная дата не называется, однако, по данным прессы, это произойдет в декабре 2018 года.

Согласно закону, после отречения Акихито сохранит государственное обеспечение и прочие привилегии, официально к нему будут обращаться «ваше величество». Вместе с тем его будут именовать «дзёко», что можно перевести на русский как «отрекшийся император», а его супругу императрицу Митико — «дзёкого». Вопрос титула коснется и младшего сына Акихито принца Акисино, который после отречения императора займет первое место в очереди на престол. Его предлагают именовать «коси», что отражает его положение в иерархии престолонаследия.

Законопроект об отречении разработан специально для 83-летнего императора, поскольку правительство не захотело вносить постоянно действующие поправки к Закону об императорском доме. Это, по мнению властей Японии, создало бы прецедент и сделало бы потенциально возможным оказание политического давления на императоров в будущем.

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