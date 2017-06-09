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05:43 (мск), источник: Lenta.Ru

ООН подсчитала примерную численность боевиков ИГ

Совет безопасности ООН опубликовал доклад Генерального секретаря об угрозе миру и безопасности со стороны «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Эксперты подсчитали, что в рядах террористической организации воюют от 12 до 20 тысяч человек, и это число значительно уменьшилось с 2015 года.

Источник: AP 2017

Среди прочего была отмечена численность ее боевиков в Ираке и Сирии.

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По информации всемирной организации, в рядах террористов воюют от 12 до 20 тысяч боевиков, их число значительно сократилось за последние 16 месяцев. Также замедлился приток иностранных боевиков. В совбезе предполагают, что теперь основная угроза международной безопасности состоит в возвращении боевиков в свои страны и их перемещении из зоны конфликта в другие регионы.

В ООН отмечают, что финансирование ИГ находится на критическом уровне. Террористы по прежнему получают прибыль от незаконной продажи нефти и от вымогательств. Эксперты полагают, что самопровозглашенный халифат оперирует суммами в несколько десятков миллионов долларов ежемесячно. При этом в 2015 году доходы ИГ составляли до 500 миллионов долларов в месяц.

8 июня ИГ распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран. Послание, написанное на ломаном английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам». Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.

Комментарии
1
А Б
Как видно из сообщения, письменные угрозы ИГ адресованы восьми странам, тем, контингенты которых принимают участие в борьбе с боевиками. Создаётся патовая ситуация - с одной стороны, борьба с террористами должна быть продолжена до их полного уничтожения, с другой - чем дольше названные страны будут в ней участвовать, тем дольше будет сохраняться угроза для их жителей от возможных терактов.
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