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05:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Юрий Трутнев призвал губернаторов работать активнее

Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке отметил важность активной работы региональных губернаторов, сообщает ИА «Дейта».

«Инвестор приходит и сталкивается с чиновниками, и многое зависит от них. Если ему готовы помогать — это одно. Если создают препятствия, морочат голову — инвестор может развернуться и сказать “я не хочу”». Инвестиционный рейтинг — это рейтинг прозрачности «чиновничьего слоя». Если губернаторы занимаются инвестиционным климатом — рейтинг растёт. Дальний Восток развивается, но для инвесторов нужны усилия губернаторов, — сказал Трутнев.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт согласился с вице-премьером. «Если инвестор год ждёт разрешения на строительство, он вылетит в трубу, он уйдёт. Нам пришлось менять подход к работе. Мы собрали совет предпринимателей и я предложил им выбрать министра экономики, они выбрали, и он сейчас работает. 33 пункта надо выполнить, чтобы дойти до чиновника, мы сократили эти пункты до 13. Мы улучшим положение, но инвесторы уже пошли», — отметил Шпорт.

Успешным примером Шпорт назвал работу правительства Хабаровского края с японскими бизнесменами. Внедрены новые технологии строительства теплиц, продукция пользуется популярностью.

Основные проблемы — недостаток узких специалистов наукоемких секторов экономики, а также общая инфраструктура.

Артем Андреев.

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