Юрий Трутнев призвал губернаторов работать активнее
Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке отметил важность активной работы региональных губернаторов, сообщает ИА «Дейта».
Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке отметил важность активной работы региональных губернаторов, сообщает ИА «Дейта».
«Инвестор приходит и сталкивается с чиновниками, и многое зависит от них. Если ему готовы помогать — это одно. Если создают препятствия, морочат голову — инвестор может развернуться и сказать “я не хочу”». Инвестиционный рейтинг — это рейтинг прозрачности «чиновничьего слоя». Если губернаторы занимаются инвестиционным климатом — рейтинг растёт. Дальний Восток развивается, но для инвесторов нужны усилия губернаторов, — сказал Трутнев.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт согласился с
Успешным примером Шпорт назвал работу правительства Хабаровского края с японскими бизнесменами. Внедрены новые технологии строительства теплиц, продукция пользуется популярностью.
Основные проблемы — недостаток узких специалистов наукоемких секторов экономики, а также общая инфраструктура.
Артем Андреев.