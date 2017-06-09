Депутата Егорова заинтересовал пост мэра Красноярска

Депутат красноярского Горсовета, гендиректор строительной компании Владимир Егоров заявил о своем желании стать главой города. Об этом миллиардер заявил парламентарию Алексею Клешко в эфире программы «После новостей» на ТВК.

«Я серьезно рассматриваю этот вопрос, серьезно рассматриваю, но я еще не решил», — ответил Егоров на вопрос Клешко о политических планах гостя.

Главу Красноярска назначат осенью 2017 года. Достойного кандидата выберет специальная комиссия, которая будет состоять из 10 человек. Претенденты представят комиссии свою программу развития города на 5 лет, а также схему управления администрацией Красноярска. По итогу градоначальника депутаты будут выбирать из двух претендентов, набравших наибольшее количество баллов.

Стоит отметить, что ранее Егоров не претендовал на должность мэра Красноярска. Согласно декларациям о доходах, гендиректор «Сибиряка» стал самым богатым депутатом Горсовета. Он показал заработок в 271,5 млн рублей.