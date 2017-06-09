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07:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Пенсионеры вымрут после принятия медицинской реформы — нардеп

Внефракционный народный депутат Ирина Констанкевич убеждена, что предложенная Министерством здравоохранения медицинская реформа ен учитывает интересы и потребности пенсионеров.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 июн — РАИ Новости Украина. Предложенная Министерством здравоохранения медицинская реформа не рассчитана на незащищенные слои населения и оставит их без медицинской помощи, заявила внефракционный народный депутат Ирина Констанкевич.

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Верховная Рада накануне приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы, которые предусматривает введение принципа «деньги следуют за пациентом». Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

«В этой реформе нет пациента. Нет качественной и доступной медицины. Она будет потеряна для сельского населения, потому что она сейчас фактически потеряно. Это реформа не для бедных», — сказала Констанкевич в эфире телеканала «1+1».

«Эта реформа не для пенсионеров. У меня тут один вывод напрашивается: принимая такую дискриминационную реформу, правительство хочет решить заодно и проблему пенсионеров. Они вымрут после того, как мы введем эту медицинскую реформу», — добавила депутат.

Принятым законом также вводится понятие «государственного гарантированного пакета» — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленному единому тарифу, который будет утверждать Кабинет Министров ежегодно.

Полной оплате со стороны государства подлежат медицинские услуги и лекарственные средства на уровне первичной и экстренной (около 80% всех обращений граждан), а также паллиативной медицинской помощи.

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