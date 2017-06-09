Состоялось заседание совета директоров холдинга «Байтерек»

Согласно консолидированным данным, чистый доход холдинга по итогам прошлого года составил 48,6 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Совет директоров утвердил план развития холдинга на 2017−2021 годы и скорректированный годовой бюджет на 2017 год, направленные на эффективную реализацию актуализированной стратегии холдинга на 2014−2023 годы. Также утверждены ключевые показатели деятельности членов правления холдинга на 2017 год для эффективной реализации вышеперечисленных документов. Совет директоров принял к сведению информацию об использовании средств республиканского бюджета и Национального фонда, заслушал информацию о заключении сделки с АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация холдинга «Байтерек»), которая позволит привлечь от синдиката зарубежных банков инвестиции в объеме 225 миллионов долларов США.

В ходе заседания также была принята к сведению информация об исполнении требований Инвестиционной политики акционерного общества за 2016 год, утверждены отчет по рискам и отчет Службы внутреннего аудита холдинга за первый квартал 2017 года, поправки в политику раскрытия информации, одобрены поправки в устав АО «НУХ «Байтерек».