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07:01 (мск), источник: Tengrinews

Состоялось заседание совета директоров холдинга «Байтерек»

Состоялось очередное очное заседание cовета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в ходе которого была предварительно утверждена годовая финансовая отчетность холдинга за 2016 год.

Источник: Tengrinews

Согласно консолидированным данным, чистый доход холдинга по итогам прошлого года составил 48,6 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Совет директоров утвердил план развития холдинга на 2017−2021 годы и скорректированный годовой бюджет на 2017 год, направленные на эффективную реализацию актуализированной стратегии холдинга на 2014−2023 годы. Также утверждены ключевые показатели деятельности членов правления холдинга на 2017 год для эффективной реализации вышеперечисленных документов. Совет директоров принял к сведению информацию об использовании средств республиканского бюджета и Национального фонда, заслушал информацию о заключении сделки с АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация холдинга «Байтерек»), которая позволит привлечь от синдиката зарубежных банков инвестиции в объеме 225 миллионов долларов США.

В ходе заседания также была принята к сведению информация об исполнении требований Инвестиционной политики акционерного общества за 2016 год, утверждены отчет по рискам и отчет Службы внутреннего аудита холдинга за первый квартал 2017 года, поправки в политику раскрытия информации, одобрены поправки в устав АО «НУХ «Байтерек».

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