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07:30 (мск), источник: Вести Приморье

Юрий Трутнев предложил расторгнуть договоры с инвесторами игорной зоны «Приморье» за невыполнение обязательств

Вице-премьер отметил, что он не доволен тем, как ранее были распределены участки в игорной зоне. По его словам, это было какое-то распределение посредникам, которые потом будут продавать площадки. Юрий Трутнев добавил, что не увидел реальных инвесторов, кроме одного, уже построившего гостиницу.

Источник: Вести Приморье

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил властям Приморья расторгнуть договоры с инвесторами игорной зоны «Приморье», которые не выполнили своих обязательств, и выставить участки на новый аукцион. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс-Дальний Восток».

«Я разговаривал с губернатором Приморья, надо расторгнуть договоры со всеми инвесторами, не выполнившими своих обязательств. Все участки надо выставить на прозрачный аукцион, прописать условия, в течение которых инвесторы должны построить объекты, и двигаться вперед», — сказал Ю. Трутнев в пятницу на Дальневосточном медиасаммите во Владивостоке.

Вице-премьер отметил, что недоволен тем, как ранее были распределены участки в игорной зоне.

«Это было какое-то распределение посредникам, которые потом будут продавать площадки», — сказал он, добавив, что не увидел реальных инвесторов, кроме одного, уже построившего гостиницу.

Как сообщалось, интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.

Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино составила более 113 млрд рублей.

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