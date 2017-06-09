Юрий Трутнев предложил расторгнуть договоры с инвесторами игорной зоны «Приморье» за невыполнение обязательств

«Я разговаривал с губернатором Приморья, надо расторгнуть договоры со всеми инвесторами, не выполнившими своих обязательств. Все участки надо выставить на прозрачный аукцион, прописать условия, в течение которых инвесторы должны построить объекты, и двигаться вперед», — сказал Ю. Трутнев в пятницу на Дальневосточном медиасаммите во Владивостоке.
«Это было
Как сообщалось, интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл,
Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино составила более 113 млрд рублей.