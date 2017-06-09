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07:34 (мск), источник: Nur.kz

Полномочия 63-летнего Даниала Ахметова продлили еще на 5 лет

15 июня аким ВКО может официально выходить на пенсию.

Источник: Nur.kz

Даниал Ахметов 15 июня празднует 63 день рождения и может официально выходить на пенсию. Однако указом президента Казахстана Ахметов продолжит возглавлять Восточно-Казахстанскую область, сообщает Yk.kz.

Указом главы государства в соответствии с законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» полномочия Даниала Ахметова продлены.

Должность он может занимать со дня достижения пенсионного возраста до 15 июня 2022 года включительно.

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