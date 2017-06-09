Главы государств собираются на саммит ШОС в Астане

Отметим, что на заседании Совета глав государств-членов ШОС будут участвовать президенты Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Китайской Народной Республики — Си Цзиньпин, Кыргызстана — Алмазбек Атамбаев, России — Владимир Путин, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев.
Согласно распространенной для СМИ информации, также в саммите ШОС примут участие главы государств-наблюдателей Организации — президенты Афганистана — Мохаммад Ашраф Гани, Беларуси — Александр Лукашенко, Монголии — Цахиагийн Элбэгдорж, а также Иран будет представлять заместитель министра иностранных дел этой страны Ибрагим Рахимпур. Также в саммите ШОС примут участие премьер-министры стран, которые сегодня должны стать новыми членами Организации: Индии — Нарендра Моди и Пакистана — Мухаммад Наваз Шариф.
Стоит отметить, что гостями саммита станут главы делегаций приглашенных международных организации: генеральный секретарь Организации Объединенных Нации Антониу Гуттериш, исполнительный директор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Гун Цзяньвэй, председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Аманжол Жанкулиев, генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лыонг Минь. Ожидается проведение заседания совета глав государств в узком и расширенном составах. По итогам планируется пресс-конференция генерального секретаря ШОС Рашида Алимова. По завершению дня, участники саммита поедут в Конгресс-холл на торжественную церемонию открытия международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».
Стоит отметить, что Саммит глав государств-членов ШОС станет крупнейшим историческим событием не только регионального, но и мирового масштаба. Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов ранее проинформировал, что главы стран-участниц ШОС подпишут Астанинскую декларацию, будет принята конвенция ШОС о противодействии экстремизму и определены задачи и перспективы развития организации.
Кроме того, этот саммит станет судьбоносным для Индии и Пакистана. Ожидается, что они получат статуса государства-члена ШОС. Президент Казахстана отмечал, что таким образом ШОС охватит 40% земного населения, около 1/3 мировой экономики.
Также ожидается, что на саммите Китай примет от Казахстана председательство в ШОС. Кроме того, во время саммита будут рассмотрены различные аспекты сотрудничества в рамках ШОС по обеспечению региональной безопасности, углублению торгово-экономического взаимодействия и продвижению гуманитарных связей. Состоится обмен мнениями по актуальным международным проблемам.
Отметим, Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году на базе «Шанхайской пятерки», сформировавшейся после подписания Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений по укреплению мер доверия в военной области и взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы. В соответствии с хартией ШОС основными целями Организации являются укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других сферах. Членами Организации являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, наблюдателями — Афганистан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия, Пакистан. Есть также партнеру по диалогу — Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Отметим, что ШОС не является военным блоком и замкнутым альянсом, направленным против кого-либо, а представляет собой открытую Организацию, ориентированную на широкое международное сотрудничество, включая возможность расширения ее состава.