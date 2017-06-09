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10:41 (мск), источник: Publika.md

Госслужащих в министерствах станет меньше, но им поднимут зарплаты

Правительство после реформы станет технократическим, а сокращение административных расходов позволит поднять зарплаты госслужащим.

Источник: Reuters

Об этом заявил директор Центра по внедрению реформ Юрий Чокан в эфире ток-шоу «Фабрика». Он добавил, что упразднив должности замминистров и сменив их на госсекретарей правительство больше не будет политизировано.

«Должности министров и сотрудников его аппарата остаются политическими. Остальные сотрудники министерств — это госслужащие, которые не должны представлять интересы политических партий, а служить стране и обществу», — сказал глава Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.

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По словам Юрия Чокана, госслужащих в министерствах останется меньше, но эффективность их работы повысится.

«Наша цель — малочисленное правительство. Людей меньше, но они больше получают, лучше подготовлены и способны справится с любыми задачами. Сократив число госслужащих, но сохранив фонд заработной платы, мы сможем поднять им оклады».

Следующим этапом станет реформа местных властей.

«900 мэрий для Молдовы — это катастрофа. В стране есть мэры, избранные 80-ю голосами. Сегодня лишь две из 898-ми мэрий получают достаточно денег, чтобы покрыть расходы на содержание, и только 10 — чтобы покрыть расходы по зарплатам», — добавил глава Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.

В правительстве надеются, что парламент примет закон до завершения летней сессии, то есть до конца июля.

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