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08:13 (мск), источник: Интерфакс

Великобритания выбрала «подвешенный парламент»

По итогам подсчета результатов в 629 из 650 округов консерваторы утратили возможность получить абсолютное большинство в Палате общин.

Источник: AP 2017

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — По результатам подсчета голосов в 629 из 650 избирательных округов Великобритании, консерваторы получили 304 места в Палате общин, у лейбористов — 258 мест по состоянию на 7:55 по московскому времени. Это означает, что правящая партия уже не сможет набрать абсолютное большинство в парламенте, для которого необходимо не менее 326 мест.

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Еще осталось подсчитать результаты в двух десятках избирательных округов, однако основной итог выборов они уже не изменят: британские СМИ пишут о «подвешенном парламенте» как о совершившемся факте. Глава лейбористов Джереми Корбин призывает премьера Терезу Мэй подумать об отставке, обсуждается создание коалиционного правительства.

По последним данным, Шотландская национальная партия получила 34 места, либерал-демократы — 12, остальные — еще 21 место.

О проведении парламентских выборов Мэй объявила в конце апреля. Она пояснила, что Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и поэтому необходимо провести досрочные выборы. Кроме того, по ее словам, это позволит объединить британское общество перед проведением переговоров по выходу страны из ЕС.

Комментарии
18
валерий маютин
это хорошая новость для россии, старинная недоброжелательница россии, "англичанка гадит", входит в фазу внутри политических дрязг и противоречий, борьбы за парламент.....тем самым в британии будет отсутствовать консолидированная внешняя политика, что практически убирает её с внешнеполитической арены......
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А Б
Выборы - процесс почти всегда непредсказуемый, окончательное решение избирателей зависит от множества факторов, зачастую никакого отношения к политике вообще не имеющих. То обстоятельство, что партия Мэй не одержала победу на выборах, может говорить о пересмотре населением Великобритании своего высказанного в ходе референдума решения о выходе страны из ЕС.
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Ольга Лысенко
Зато дорожка после некоторых старших песочная !!!))))
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