Великобритания выбрала «подвешенный парламент»

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — По результатам подсчета голосов в 629 из 650 избирательных округов Великобритании, консерваторы получили 304 места в Палате общин, у лейбористов — 258 мест по состоянию на 7:55 по московскому времени. Это означает, что правящая партия уже не сможет набрать абсолютное большинство в парламенте, для которого необходимо не менее 326 мест.

Еще осталось подсчитать результаты в двух десятках избирательных округов, однако основной итог выборов они уже не изменят: британские СМИ пишут о «подвешенном парламенте» как о совершившемся факте. Глава лейбористов Джереми Корбин призывает премьера Терезу Мэй подумать об отставке, обсуждается создание коалиционного правительства.

По последним данным, Шотландская национальная партия получила 34 места, либерал-демократы — 12, остальные — еще 21 место.

О проведении парламентских выборов Мэй объявила в конце апреля. Она пояснила, что Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и поэтому необходимо провести досрочные выборы. Кроме того, по ее словам, это позволит объединить британское общество перед проведением переговоров по выходу страны из ЕС.