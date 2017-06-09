Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Гоша Куценко стал многодетным отцом
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Максакова похвасталась точёной фигурой в мини-платье - СМИ
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
09:24 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге создали заявочный комитет Экспо-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня, ИА УралПолит.Ru. Правительство Свердловской области создало автономную некоммерческую организацию «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» для продвижения Екатеринбурга в конкурсе за право проведения выставки.

Источник: УралПолит.ру

На заседании кабинета министров 8 июня принято постановление правительства о внесении изменений в программу управления государственной собственностью и приватизации госимущества.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, МУГИСО подготовлен и проходит согласования проект постановления «Об участии Свердловской области в создании АНО «Заявочный комитет «Экспо-2025», касающийся определения учредителей организации, а также ее устава, взносов и государственной регистрации.

«Мы используем заявочную кампанию на Экспо, чтобы прочно закрепить Средний Урал на инвестиционной и туристической картах мира. И, конечно, сделаем все необходимое для того, чтобы Екатеринбург стал площадкой для проведения выставки. Столица Урала и вся Россия, которая пока еще ни разу не становилась организатором Экспо, достойны того, чтобы Всемирная универсальная выставка в 2025 году прошла именно у нас. Мы будем стремиться к этому. Уверен, что от проведения выставки в Екатеринбурге выиграет вся страна, и мы сможем существенно укрепить позиции Свердловской области и всего государства на мировой арене», — отметил ранее Евгений Куйвашев.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Россия подала заявку в Международное бюро выставок на проведение в Екатеринбурге World Expo 2025. Уральскую столицу предложено рассмотреть как площадку выставки 2025 года, посвященную теме «Меняющийся мир: Инклюзивные инновации — для наших детей и будущего поколения». В Париже 14 июня на 161 Генеральной ассамблее Международного бюро выставок будут представлены заявки стран-претендентов. Кроме уральской столицы на проведение Экспо-2025 претендуют Париж, Осака и Баку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Средний Урал войдет в общероссийский маршрут «Памяти императорской семьи»
Эрдоган одобрил отправку турецких военных в Катар
МИД требует решить вопрос с дачами в США до встречи президентов
ООН подсчитала примерную численность боевиков ИГ
В Японии императору разрешили отречься от престола
«Коммерсант» узнал о массовом оттоке российских пилотов в Азию
Британские консерваторы лишились парламентского большинства
Саудовская Аравия извинилась за отказ игроков от минуты молчания
Спорт
СМИ: Китайский клуб предложил «Реалу» €200 млн за Роналду По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала»
Авто
В Петербурге у байкера на ходу выпало 12 миллионов рублей Купюры разлетелись по проезжей части. Почти все из них почти сразу растащили очевидцы произошедшего
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка Малышка оказалась такой крупной, что родителям пришлось срочно закупить одежду и подгузники, рассчитанные на девятимесячных детей.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь