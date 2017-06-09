В Екатеринбурге создали заявочный комитет Экспо-2025

На заседании кабинета министров 8 июня принято постановление правительства о внесении изменений в программу управления государственной собственностью и приватизации госимущества.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, МУГИСО подготовлен и проходит согласования проект постановления «Об участии Свердловской области в создании АНО «Заявочный комитет «Экспо-2025», касающийся определения учредителей организации, а также ее устава, взносов и государственной регистрации.

«Мы используем заявочную кампанию на Экспо, чтобы прочно закрепить Средний Урал на инвестиционной и туристической картах мира. И, конечно, сделаем все необходимое для того, чтобы Екатеринбург стал площадкой для проведения выставки. Столица Урала и вся Россия, которая пока еще ни разу не становилась организатором Экспо, достойны того, чтобы Всемирная универсальная выставка в 2025 году прошла именно у нас. Мы будем стремиться к этому. Уверен, что от проведения выставки в Екатеринбурге выиграет вся страна, и мы сможем существенно укрепить позиции Свердловской области и всего государства на мировой арене», — отметил ранее Евгений Куйвашев.