Пермский край расширяет деловое сотрудничество с Германией

Глава Прикамья подчеркнул, что у Германии и Пермского края богатый потенциал совместного сотрудничества и большие перспективы. Встречи на Петербургском экономическом форуме показали интерес к региону со стороны немецкого бизнеса. В частности, на площадке Петербургского международного экономического форума глава региона встречался с руководством компании Henkel, которая входит в ряд ключевых инвесторов региона. Представители Henkel заверили руководство Прикамья, что готовы расширять своё производство. А в следующем году исполнится 25 лет с начала взаимодействия Пермского края с землёй Нижняя Саксония.

Максим Решетников поблагодарил Штефана Кайля за вклад в развитие сотрудничества между Пермским краем и Германией.