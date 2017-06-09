Три депутата Законодательного собрания Ростовской области сложили с себя полномочия

«Нынешний созыв Законодательного собрания стал своеобразным кадровым резервом для органов исполнительной и муниципальной власти», — сообщил председатель собрания Александр Ищенко.

Три депутата прекращают свои полномочия, два из них стали заместителями главы администрации Ростова-на-Дону, а Сергей Бездольный, бывший мэр Азова, избирается заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Ростовской области.

В новую должность Сергей Бездольный вступит 9 июня.

Места указанных депутатов останутся свободными в связи с тем, что до следующих выборов осталось меньше года.

Напомним, Александр Скрябин стал первым заместителем главы ростовской администрации, а Владимир Сакеллариус — заместителем по вопросам ЖКХ.

В ходе внеочередного заседания депутаты рассмотрели поправки в Устав Ростовской области, и скорректированы законы, связанные с передачей муниципального имущества.