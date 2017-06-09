Три депутата Законодательного собрания Ростовской области сложили с себя полномочия
Три депутата донского Законодательного собрания сняли свои полномочия в связи с их новыми назначениями.
Три депутата донского Законодательного собрания сняли свои полномочия в связи с их новыми назначениями.
«Нынешний созыв Законодательного собрания стал своеобразным кадровым резервом для органов исполнительной и муниципальной власти», — сообщил председатель собрания Александр Ищенко.
Три депутата прекращают свои полномочия, два из них стали заместителями главы администрации
В новую должность Сергей Бездольный вступит 9 июня.
Места указанных депутатов останутся свободными в связи с тем, что до следующих выборов осталось меньше года.
Напомним, Александр Скрябин стал первым заместителем главы ростовской администрации, а Владимир Сакеллариус — заместителем по вопросам ЖКХ.
В ходе внеочередного заседания депутаты рассмотрели поправки в Устав Ростовской области, и скорректированы законы, связанные с передачей муниципального имущества.