Главный санврач Казахстана получил новую должность

«Хочу начать нашу коллегию с хорошей новости и ознакомить вас с приказом о назначении на должность председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК — главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Мухтаровича Бекшина с сегодняшнего дня», — сказал глава Минздрава в ходе ведомственной коллегии.

С апреля 2017 года Бекшин занимал должность заместителя председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения — главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. С 2014 по 2017 год работал заместителем председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики — главным государственным санврачом РК.