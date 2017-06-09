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09:27 (мск), источник: Tengrinews

Главный санврач Казахстана получил новую должность

Жандарбек Бекшин назначен председателем Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Хочу начать нашу коллегию с хорошей новости и ознакомить вас с приказом о назначении на должность председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК — главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Мухтаровича Бекшина с сегодняшнего дня», — сказал глава Минздрава в ходе ведомственной коллегии.

С апреля 2017 года Бекшин занимал должность заместителя председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения — главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. С 2014 по 2017 год работал заместителем председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики — главным государственным санврачом РК.

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