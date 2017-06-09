Главный санврач Казахстана получил новую должность
Жандарбек Бекшин назначен председателем Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Жандарбек Бекшин назначен председателем Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Хочу начать нашу коллегию с хорошей новости и ознакомить вас с приказом о назначении на должность председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК — главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Мухтаровича Бекшина с сегодняшнего дня», — сказал глава Минздрава в ходе ведомственной коллегии.
С апреля 2017 года Бекшин занимал должность заместителя председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения — главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. С 2014 по 2017 год работал заместителем председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики — главным государственным санврачом РК.