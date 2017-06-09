Назарбаев собрал лидеров ШОС в Астане

8 июня в Астану с официальным визитом прибыли лидеры государств — членов ШОС. Нурсултан Назарбаев успел лично встретиться с некоторыми из них. Вечером того же дня все гости были приглашены в театр «Астана Опера» на концерт, посвященный проведению заседания совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
Сегодня в Астане начинается официальная часть мероприятия. По традиции перед заседанием главы государств — членов ШОС участвуют в церемонии приветствия — Нурсултан Назарбаев лично встречает гостей — затем совместное фотографирование. Далее по протоколу проходят заседания Совета глав государств в узком и расширенном составах и подписание документов. Ключевым событием нынешней встречи станет присоединение к организации Индии и Пакистана. Они станут полноправными членами организации. Накануне Нурсултан Назарбаев провел встречи с премьер-министрами этих стран. Президент Казахстана отметил, что процесс вступления Индии и Пакистана в ШОС был начат еще 12 лет назад.
«Такая мощная страна, как Индия, будет в наших рядах, и это позволит расширить спектр вопросов, которые мы можем решать», — сказал накануне Назарбаев во время встречи с премьер-министром Индии.
В нынешнем, уже 17-м по счету заседании Совета глав государств — членов ШОС, предполагается принять ряд документов. Участники встречи подпишут Астанинскую декларацию, ожидается подписание Конвенции ШОС по противодействию экстремизму. В целом к подписанию подготовлено около десятка документов. Будут рассмотрены различные аспекты сотрудничества в рамках ШОС, в частности, обеспечение региональной безопасности, углубление торгово-экономического взаимодействия, развитие гуманитарных связей. Состоится обмен мнениями по актуальным международным проблемам.
К вечеру все участники саммита станут гостями официальной церемонии открытия международной выставки EXPO-2017. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Еще шесть стран имеют статус государства — наблюдателя при ШОС — это Афганистан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия и Пакистан. Азербайджан, Армения, Королевство Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка являются партнерами по диалогу ШОС.