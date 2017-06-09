Назарбаев собрал лидеров ШОС в Астане

8 июня в Астану с официальным визитом прибыли лидеры государств — членов ШОС. Нурсултан Назарбаев успел лично встретиться с некоторыми из них. Вечером того же дня все гости были приглашены в театр «Астана Опера» на концерт, посвященный проведению заседания совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Сегодня в Астане начинается официальная часть мероприятия. По традиции перед заседанием главы государств — членов ШОС участвуют в церемонии приветствия — Нурсултан Назарбаев лично встречает гостей — затем совместное фотографирование. Далее по протоколу проходят заседания Совета глав государств в узком и расширенном составах и подписание документов. Ключевым событием нынешней встречи станет присоединение к организации Индии и Пакистана. Они станут полноправными членами организации. Накануне Нурсултан Назарбаев провел встречи с премьер-министрами этих стран. Президент Казахстана отметил, что процесс вступления Индии и Пакистана в ШОС был начат еще 12 лет назад.