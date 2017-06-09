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10:13 (мск), источник: VLADNEWS

Свободный порт Владивосток запускает электронные визы

Об этом на Медиасаммите заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: VLADNEWS

Пограничные пункты пропуска в аэропорту и морских портах, на погранпереходах сухопутной части Приморья смогут пропускать иностранцев по электронной визе уже нынешним летом, сообщает корреспондент РИА VladNews с площадки состоявшегося во Владивостоке брифинга.

— Запуск системы выдачи электронных виз для посещения свободного порта Владивосток запланирован на 1 августа, — заявила Мария Владимировна. — 7 марта текущего года был принят федеральный закон о внесении изменений в соответствующий законодательный акт России, в котором были установлены особенности въезда иностранных граждан на территорию РФ через государственную границу, расположенную на территории свободного порта Владивосток. Запуск системы выдачи электронных виз для посещения свободного порта Владивосток запланирован на 1 августа 2017 года.

Утверждено положение об особенности оформления электронного документа гражданами иностранных государств, прибывающими в РФ через пункты пропуска через госграницу в порту Владивостока. Для них оформляются однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа согласно распоряжению правительства от 14 апреля 2017 года.

В этот перечень вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Мексика, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония. Всего 18 стран.

Визы в форме электронного документа, электронные визы оформляются на основании решения МИД РФ, принятого по заявлению, которое заполняется на специализированном сайте дипведомства за четыре дня до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла.

Никаких других документов для получения электронной визы не требуется. Консульский сбор за ее выдачу не взимается. Виза выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах территориального субъекта РФ, в который осуществлен въезд, — отметила Мария Захарова.

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