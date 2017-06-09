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09:44 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тука назвал политика, который установит в Украине диктатуру

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. На роль диктатора в Украине больше всего подходит лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Источник: "РИА Новости" Украина

«С моей точки зрения, среди Петра Порошенко, Юрия Бойко и Юлии Тимошенко для диктатуры подходит фигура последней. В нее именно такой стиль руководства и такой стиль принятия решений», — заявил Тука в эфире телеканала ZIK.

«Я никогда не отдам свой голос за то, чтобы Юлия Владимировна Тимошенко стала во главе нашего государства. Меня не устраивает ее мотивация», — добавил Тука.

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По мнению политика, в целом у него неприятные впечатления от «театра Юлии Тимошенко», в котором она «народная артистка Украины».

В то же время по мнению Туки, в Украине очень мало людей, которые способны и могут принимать индивидуальные решения и брать за это на себя персональную ответственность.

«У нас решения принимаются коллегиальные. А что это такое? Это мне напоминает сцену с Аркадием Райкиным: “Кто сшил костюм?” Ответ: “Мы”. Примерно то же и у нас — коллегиальные решения является коллегиальной безответственностью. Это и по Верховной Рады, и в отношении правительства, и по областным советам», — добавил Тука.

Ране Георгий Тука заявил, что нынешний политический строй в Украине не имеет ничего общего с демократией, точно так же, как и все политические объединения не имеют ничего общего с политикой.

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