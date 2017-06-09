Заместителем прокурора Воронежской области назначили Юрия Немкина

Информация появилась на сайте прокуратуры Воронежской области в четверг, 8 июня.

Ранее Юрий Немкин занимал должность прокурора Воронежа.

Юрий Немкин родился в 1974 году. В прокуратуре служил с 1997 года. Работал помощником прокурора, следователем прокуратуры района, следователем по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Воронежской области.

Занимал должности начальника отдела управления прокуратуры Воронежской области, начальника управления прокуратуры Воронежской области. Юрий Немкин был прокурором Советского района Воронежа. На должность прокурора города его назначили в апреле 2012 года.