МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией

Климкин также выразил мнение, что введения виз недостаточно и необходимо ужесточение контроля. «Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», — заявил он.

Призывы ввести визовый режим с Россией звучали неоднократно от украинских властей. В октябре 2016 г. с таким предложением в парламенте выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — «Блок Петра Порошенко».

Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал зеркальный ответ Москвы, в случае введения визового режима. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что визовый режим с Россией нанесет огромный ущерб Украине.