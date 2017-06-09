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10:05 (мск), источник: Ведомости

МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией

Украинский МИД готов к введению визового режима с Россией, если будет принято такое решение. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает «112. Украина».

Источник: AP 2017

Климкин также выразил мнение, что введения виз недостаточно и необходимо ужесточение контроля. «Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», — заявил он.

Призывы ввести визовый режим с Россией звучали неоднократно от украинских властей. В октябре 2016 г. с таким предложением в парламенте выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — «Блок Петра Порошенко».

Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал зеркальный ответ Москвы, в случае введения визового режима. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что визовый режим с Россией нанесет огромный ущерб Украине.

Сейчас для пересечения российско-украинской границы не требуется даже заграничного паспорта.

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