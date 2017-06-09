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10:17 (мск), источник: Uralpress.ru

В правительстве Челябинской области обсудили будущее региона

В правительстве Челябинской области прошло первое заседание Регионального стратегического комитета, которому предстоит определить цели, приоритетные направления и показатели стратегического развития региона.

Источник: Uralpress.ru

«Также нам предстоит определить важнейшие задачи, базовые подходы к способам, этапам и формам их решения», — напомнил участникам заседания губернатор Борис Дубровский.

Разработкой Стратегии-2035 занимаются семь отраслевых рабочих групп под руководством заместителей губернатора, учреждены коллегиальные рабочие группы. Для определения сфер и проблем, волнующих граждан и бизнес, проводится анкетирование предприятий и жителей.

По мнению жителей, развитие региона сдерживают ряд факторов: низкие доходы, неблагоприятная экологическая ситуация, высокий уровень безработицы, высокие ставки по кредитам и неопределенность экономической ситуации.

«К 2035 году хотели бы видеть регион высокотехнологичным и развивающимся промышленным центром России с высоким уровнем жизни и хорошей экологией», — отметила первый заместитель министра экономического развития Наталья Лугачева. Для этого необходимо повысить благосостояние и качество жизни населения, конкурентоспособность экономики, создать условий для устойчивого экономического роста и улучшить экологическую ситуацию.

Южноуральские школьники также рассказали, в каком городе они хотели бы жить черех 18 лет. Идеальное, по их мнению, будущее — «жизнь в экологически безопасных условиях, автоматизация труда человека и эстетика населенных пунктов».

Борис Дубровский напомнил, что 2018−2027 годы в России объявлены Указом президента Десятилетием детства. «Это ключевая социальная группа, с мнением или потребностями которой должны корреспондироваться все наши цели и задачи», — уточнил глава региона. Следующим этапом в разработке Стратегии-2035 станет формирование образа будущего Челябинской области — приоритетных направлений, целей и задач социально-экономического развития региона. Эта информация будет рассмотрена на следующем заседании Регионального стратегического комитета в августе 2017 года.

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