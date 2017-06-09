В правительстве Челябинской области обсудили будущее региона

Разработкой Стратегии-2035 занимаются семь отраслевых рабочих групп под руководством заместителей губернатора, учреждены коллегиальные рабочие группы. Для определения сфер и проблем, волнующих граждан и бизнес, проводится анкетирование предприятий и жителей.

«Также нам предстоит определить важнейшие задачи, базовые подходы к способам, этапам и формам их решения», — напомнил участникам заседания губернатор Борис Дубровский.

«К 2035 году хотели бы видеть регион высокотехнологичным и развивающимся промышленным центром России с высоким уровнем жизни и хорошей экологией», — отметила первый заместитель министра экономического развития Наталья Лугачева. Для этого необходимо повысить благосостояние и качество жизни населения, конкурентоспособность экономики, создать условий для устойчивого экономического роста и улучшить экологическую ситуацию.

Южноуральские школьники также рассказали, в каком городе они хотели бы жить черех 18 лет. Идеальное, по их мнению, будущее — «жизнь в экологически безопасных условиях, автоматизация труда человека и эстетика населенных пунктов».