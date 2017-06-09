В правительстве Челябинской области обсудили будущее региона

«Также нам предстоит определить важнейшие задачи, базовые подходы к способам, этапам и формам их решения», — напомнил участникам заседания губернатор Борис Дубровский.
Разработкой Стратегии-2035 занимаются семь отраслевых рабочих групп под руководством заместителей губернатора, учреждены коллегиальные рабочие группы. Для определения сфер и проблем, волнующих граждан и бизнес, проводится анкетирование предприятий и жителей.
По мнению жителей, развитие региона сдерживают ряд факторов: низкие доходы, неблагоприятная экологическая ситуация, высокий уровень безработицы, высокие ставки по кредитам и неопределенность экономической ситуации.
«К 2035 году хотели бы видеть регион высокотехнологичным и развивающимся промышленным центром России с высоким уровнем жизни и хорошей экологией», — отметила первый заместитель министра экономического развития Наталья Лугачева. Для этого необходимо повысить благосостояние и качество жизни населения, конкурентоспособность экономики, создать условий для устойчивого экономического роста и улучшить экологическую ситуацию.
Южноуральские школьники также рассказали, в каком городе они хотели бы жить черех 18 лет. Идеальное, по их мнению, будущее — «жизнь в экологически безопасных условиях, автоматизация труда человека и эстетика населенных пунктов».
Борис Дубровский напомнил, что 2018−2027 годы в России объявлены Указом президента Десятилетием детства. «Это ключевая социальная группа, с мнением или потребностями которой должны корреспондироваться все наши цели и задачи», — уточнил глава региона. Следующим этапом в разработке Стратегии-2035 станет формирование образа будущего Челябинской области — приоритетных направлений, целей и задач социально-экономического развития региона. Эта информация будет рассмотрена на следующем заседании Регионального стратегического комитета в августе 2017 года.