Назарбаев: Я озабочен происходящими в исламском мире противоречиями

В ходе встречи, которая проходила в столичном Дворце Независимости, Глава государства поблагодарил заместителя министра иностранных дел за участие в Совете глав государств — членов Шанхайской Организации сотрудничества и открытии международной выставки EXPO-2017. Назарбаев отметил, что с удовлетворением воспринял известие о прошедших выборах в Иране, в ходе которых победу одержал действующий президент Хасан Рухани.

«Я глубоко озабочен происходящими в исламском мире противоречиями и надеюсь на скорое установление взаимопонимания и доверия», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Заместитель министра иностранных дел выразил признательность за теплый прием и проявленное внимание.

«Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне и поступательно развиваются, особенно после совершенных вами и президентом Ирана взаимных визитов», — сказал Рахимпур.

Также Рахимпур поздравил Казахстан с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.