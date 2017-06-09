Назарбаев: Я озабочен происходящими в исламском мире противоречиями
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Ибрагимом Рахимпуром, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Ибрагимом Рахимпуром, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе встречи, которая проходила в столичном Дворце Независимости, Глава государства поблагодарил заместителя министра иностранных дел за участие в Совете глав государств — членов Шанхайской Организации сотрудничества и открытии международной выставки EXPO-2017. Назарбаев отметил, что с удовлетворением воспринял известие о прошедших выборах в Иране, в ходе которых победу одержал действующий президент Хасан Рухани.
«Я глубоко озабочен происходящими в исламском мире противоречиями и надеюсь на скорое установление взаимопонимания и доверия», — сказал Нурсултан Назарбаев.
Заместитель министра иностранных дел выразил признательность за теплый прием и проявленное внимание.
«Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне и поступательно развиваются, особенно после совершенных вами и президентом Ирана взаимных визитов», — сказал Рахимпур.
Также Рахимпур поздравил Казахстан с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.