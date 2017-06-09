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10:29 (мск), источник: NewsKo

Краевые депутаты поддержали программу развития Пермского края, представленную Максимом Решетниковым

Сегодня на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края глава региона Максим Решетников обозначил основные направления развития края на ближайшие годы. В докладе говорилось о развитии здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, информационных технологий, культуры, образования. Краевые парламентарии единогласно поддержали доклад Максима Решетникова.

Ирина Корюкина, депутат Законодательного собрания Пермского края, ректор Пермского государственного медицинского университета:

— С одной стороны — закономерно, с другой — достаточно неожиданно, что первый, главный и очень подробно прозвучавший вопрос, — это вопрос о здравоохранении. Мы все понимаем, что здоровье — это самое важное, оно касается абсолютно всех, кто живет в Пермском крае. Отрадно, что Максим Геннадьевич показал глубокое погружение в проблему, за четыре месяца он обнаружил, нашёл и достаточно смело озвучил те основные болезненные точки, которые сегодня есть в медицине Прикамья. Это, прежде всего финансирование, организация работы, кадры. Поэтому те подходы, которые прозвучали, очень обнадеживают.

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель совета директоров ОАО «Метафракс»:

— Доклад очень содержательный. Тема, которая очень близка для жителей нашего округа, — это тема здравоохранения. Есть новое движение, новая жизнь. Это надо поддерживать, чтобы наш регион стал не только конкурентоспособным, но и лидером. Ещё полгода назад я говорил, что у нас очень мощный потенциал — это наши люди. Грамотные, подготовленные. У нас есть хорошие научные центры, университеты. И это преимущество, которое нужно монетизировать и достигать успеха. Максим Геннадьевич обозначил, что промышленность является ядром развития Пермского края. Точки роста возникают вокруг промышленности. У нас недавно был министр промышленности и торговли Денис Мантуров, специальные инвестиционные контракты начинают работать. Мы должны быть конкурентными. Очень грамотно сказано и по поводу Чусового — нам надо научиться «продавать» эту территорию как площадку для инвестиций. Это очень интересная штука, есть налоговые льготы, которые точно должны заинтересовать бизнес, который хочет приехать на нашу территорию.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

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