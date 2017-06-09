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10:35 (мск), источник: РБК

Эрдоган одобрил отправку турецких военных в Катар

Президент Турции Реджеп ​Тайип Эрдоган одобрил закон об отправке турецких военных в Катар, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

По данным агентства, Эрдоган также утвердил соглашение между Турцией и Катаром о сотрудничестве в обучении военных. Кроме того, Турция обязалась обеспечить поставку продовольствия и воды в регион, передает издание. Соответствующий документ опубликован в Official Gazette в пятницу, 9 июня.

Ранее национальное собрание Турции одобрило законопроект, который позволяет Анкаре увеличить численность военнослужащих на своей базе в Катаре. Как отмечало издание Al Jazeera, соглашение о создании военной базы Турции в Катаре было подписано в 2014 году.

Президент Турции одобрил закон на фоне решения десяти стран разорвать дипломатические отношения с Катаром. Это Коморские острова, Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Маврикий и Мальдивская Республика. Эти государства обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». Кроме того, Доха, по их мнению, предпринимает попытки вмешиваться во внутренние дела других государств.

Комментарии
2
Иван Иванов
А помидоры ,повезут ??? Молодцы турки,где бабло,там они первые...
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вася полянский
интересно...)))))))))))))
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