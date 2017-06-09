Противники реновации устроили стихийный пикет у здания Госдумы

У главного входа в Госдуму на Охотном Ряду проходит пикет против программы реновации. По данным активистки «Яблока» Юлии Галяминой, на пикете находятся 400 человек.

На пикет пришел председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин. Он, в частности, заявил, что реновация — «произвол» в отношении москвичей.



Вскоре Митрохина задержали полицейские. В партии «Яблоко» РБК подтвердили задержание политика. «Да, это действительно так. Ничего не было, просто стояли с плакатами», — уточнили в партии.

