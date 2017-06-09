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10:47 (мск), источник: РБК

Противники реновации устроили стихийный пикет у здания Госдумы

Протестующие против сноса домов в рамках программы реновации устроили пикет у главного входа в Госдуму. Всего у здания парламента несколько сотен человек. По разным данным проходят задержания, задержан Сергей Митрохин.

У главного входа в Госдуму на Охотном Ряду проходит пикет против программы реновации. По данным активистки «Яблока» Юлии Галяминой, на пикете находятся 400 человек.

На пикет пришел председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин. Он, в частности, заявил, что реновация — «произвол» в отношении москвичей.

Вскоре Митрохина задержали полицейские. В партии «Яблоко» РБК подтвердили задержание политика. «Да, это действительно так. Ничего не было, просто стояли с плакатами», — уточнили в партии.

Позднее Галямина уточнила РБК информацию о задержанных. «Задержали троих человек. Один из них — Митрохин. Полиция говорит расходиться, забирают плакаты», — рассказала она.

Корреспондент «Эха Москвы» в своем Twitter опубликовала видео задержания Митрохина.

У здания Госдумы находятся автозаки. Полицейские в мегафон сообщают собравшимся, что «мероприятие не санкционировано», и предлагают разойтись.

Около десяти сотрудников ОМОНа оттеснили протестующих непосредственно от входа в Госдуму.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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