Противники реновации устроили стихийный пикет у здания Госдумы

У главного входа в Госдуму на Охотном Ряду проходит пикет против программы реновации. По данным активистки «Яблока» Юлии Галяминой, на пикете находятся 400 человек.
На пикет пришел председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин. Он, в частности, заявил, что реновация — «произвол» в отношении москвичей.
Вскоре Митрохина задержали полицейские. В партии «Яблоко» РБК подтвердили задержание политика. «Да, это действительно так. Ничего не было, просто стояли с плакатами», — уточнили в партии.
Позднее Галямина уточнила РБК информацию о задержанных. «Задержали троих человек. Один из них — Митрохин. Полиция говорит расходиться, забирают плакаты», — рассказала она.
Корреспондент «Эха Москвы» в своем Twitter опубликовала видео задержания Митрохина.
У здания Госдумы находятся автозаки. Полицейские в мегафон сообщают собравшимся, что «мероприятие не санкционировано», и предлагают разойтись.
Около десяти сотрудников ОМОНа оттеснили протестующих непосредственно от входа в Госдуму.