Аксенов назвал слабым качество работы чиновников с инвесторами в Крыму
Такое заявление глава Крыма сделал на встрече с министром экономического развития региона Андреем Мельниковым.
Такое заявление глава Крыма сделал на встрече с министром экономического развития региона Андреем Мельниковым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слабой ситуацию с инвестиционным климатом в республике.
«К сожалению, пока ситуация с инвестиционным климатом у нас слабая», — сказал он на встрече с министром экономического развития региона Андреем Мельниковым.
«Как показывает практика, иногда коллеги даже не могут выйти на наших должностных лиц и многим дозвониться. Есть вопросы организационного характера, мы отстаем в инфраструктуре, отстаем в
«Это даже не аванс. Будем говорить так: мы… приняли у себя определенные действия, инструменты и вошли в правовое поле Российской Федерации. На самом деле реального продвижения с точки зрения качества обслуживания работы с инвесторами у нас почти нет», — заявил в ответ Аксенов.