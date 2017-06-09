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10:46 (мск), источник: ТАСС

Аксенов назвал слабым качество работы чиновников с инвесторами в Крыму

Такое заявление глава Крыма сделал на встрече с министром экономического развития региона Андреем Мельниковым.

Источник: AP 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слабой ситуацию с инвестиционным климатом в республике.

«К сожалению, пока ситуация с инвестиционным климатом у нас слабая», — сказал он на встрече с министром экономического развития региона Андреем Мельниковым.

«Как показывает практика, иногда коллеги даже не могут выйти на наших должностных лиц и многим дозвониться. Есть вопросы организационного характера, мы отстаем в инфраструктуре, отстаем в каких-то моментах, но с точки зрения внимательности, с точки зрения обязательности, скорости принятия решений, организации встреч эту работу необходимо усилить», — цитирует в пятницу Аксенова пресс-служба крымского правительства.

По словам министра экономического развития Крыма, регион в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности поднялся на 20 пунктов и занял 64-е место. «Но я рассматриваю это как аванс», — сказал министр.

«Это даже не аванс. Будем говорить так: мы… приняли у себя определенные действия, инструменты и вошли в правовое поле Российской Федерации. На самом деле реального продвижения с точки зрения качества обслуживания работы с инвесторами у нас почти нет», — заявил в ответ Аксенов.

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