Аксенов назвал слабым качество работы чиновников с инвесторами в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слабой ситуацию с инвестиционным климатом в республике.

«К сожалению, пока ситуация с инвестиционным климатом у нас слабая», — сказал он на встрече с министром экономического развития региона Андреем Мельниковым.