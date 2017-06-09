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10:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Генпрокуратура выступила против того, чтобы Алешко судили в «родном» Хабаровском районе

Вопрос о передаче уголовного дела будет решать краевой суд.

Источник: AP 2017

Заместитель генпрокурора обжаловал решение о рассмотрении дела Владимира Алешко в суде Хабаровского района — муниципального образования, которым руководил обвиняемый. Экс-главу обвиняют в махинациях с землей. Решение о передаче дела будет принято не раньше 15 июня, сообщает портал «Губерния».

Напомним, на время следствия Владимир Алешко находится под подпиской о невыезде. Бывшего главу Хабаровского района обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (статьи 286, 285 УК РФ).

«Представление генпрокуратуры о том, что они не согласны с передачей дела по подсудности, вынесено 5 июня. Теперь апелляционное представление будет рассматриваться в Хабаровском краевом суде. Если оно будет удовлетворено, его вернут обратно на рассмотрение в Индустриальный районный суд. Если нет — дело пойдет по подсудности в Хабаровский район, то есть останется без изменений», — рассказал помощник председателя Индустриального районного суда Александр Маслов.

По словам собеседника, расхождение мнений прокурора и судьи возникло из-за спора о том, где именно совершено преступление.

«Заместитель генпрокурора считает, что Алешко превысил полномочия, находясь в служебном кабинете, то есть в Индустриальном районе. Судья же настаивает, что преступление было совершено там, где находятся земельные участки, которыми незаконно распоряжался глава Хабаровского района», — добавил помощник председателя судьи.

Напомним, уголовное дело на Владимира Алешко было возбуждено 22 января 2014 года. По версии следствия, Алешко незаконно передал земли, которые относятся к особо охраняемым, в аренду дачному товариществу. Впоследствии участки перешли в частные руки. Речь идет о территории санатория «Дружба» площадью около пяти гектаров. Еще три тысячи квадратных метров земли в охранной зоне Большехихцирского заповедника бывший глава района оформил на свою жену.

В апреле 2017-го заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин утвердил по делу Алешко обвинительное заключение.

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