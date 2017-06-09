Материнский капитал не отменят в Приморье
В Приморье региональный материнский капитал не будут отменять. Об этом заявил губернатор Владимир Миклушевский во время ежегодной «Прямой линии» в рамках IV МедиаСаммита.
В Приморье региональный материнский капитал не будут отменять. Об этом заявил губернатор Владимир Миклушевский во время ежегодной «Прямой линии» в рамках IV МедиаСаммита.
В Приморье региональный материнский капитал не будут отменять. Об этом заявил губернатор Владимир Миклушевский во время ежегодной «Прямой линии» в рамках IV МедиаСаммита.
Вопрос о материнском капитале Владимиру Миклушевскому задала одна из ведущих Татьяна Бережная.
«У меня чисто женский вопрос. Каждый год многие родители, которые задумываются о том, чтобы родить второго, третьего ребенка, с опаской ждут возможной отмены материнского капитала. Будет ли продолжена эта программа и самое главное, как развивается ее региональная часть? Ведь каждый регион
Губернатор подчеркнул, что в Приморье региональный материнский капитал отменять не будут.
«Выплата материнского капитала — важная часть демографической политики. Мы в этом году в бюджете уже заложили на эти выплаты 350 миллионов рублей», — акцентировал внимание Владимир Миклушевский, отметив, что размер материнского капитала ежегодно индексируется.
Отметим, сегодня размер материнского капитала в Приморье составляет более 160 тысяч рублей.
Напомним, в рамках четвертого Дальневосточного МедиаСаммита в Приморье в четверг, 8 июня, традиционно прошла «Прямая линия» с главой региона Владимиром Миклушевским. В ходе встречи Губернатор ответил на самые злободневные вопросы, волнующие жителей края.
Встретиться с руководителем региона пришли более 150 приморцев — журналистов, блогеров, представителей общественности. Те, кто не смог участвовать во встрече лично, присылали свои вопросы заранее. Еще одним форматом работы стало прямое включение, в рамках которого к Губернатору в прямом эфире могли обратиться жители из отдаленных районов края.
В общей сложности в адрес главы региона поступило более 300 вопросов. В ходе «Прямой линии» Владимир Миклушевский ответил на самые актуальные из них. Так, речь шла о развитии сферы здравоохранения — строительстве краевого онкологического диспансера, строительстве новых ФАПов, увеличении количества
Также среди затронутых тем — реализация программы «Жилье для российской семьи», строительство спортивных площадок, развитие сельского хозяйства, ликвидация второй смены в школах и другие.
В целом, встреча длилась около двух с половиной часов. За это время Губернатор ответил более, чем на 50 вопросов.