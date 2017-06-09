Материнский капитал не отменят в Приморье

В Приморье региональный материнский капитал не будут отменять. Об этом заявил губернатор Владимир Миклушевский во время ежегодной «Прямой линии» в рамках IV МедиаСаммита.

Вопрос о материнском капитале Владимиру Миклушевскому задала одна из ведущих Татьяна Бережная.

«У меня чисто женский вопрос. Каждый год многие родители, которые задумываются о том, чтобы родить второго, третьего ребенка, с опаской ждут возможной отмены материнского капитала. Будет ли продолжена эта программа и самое главное, как развивается ее региональная часть? Ведь каждый регион по-своему определяет ее размеры», — спросила ведущая.

Губернатор подчеркнул, что в Приморье региональный материнский капитал отменять не будут.

«Выплата материнского капитала — важная часть демографической политики. Мы в этом году в бюджете уже заложили на эти выплаты 350 миллионов рублей», — акцентировал внимание Владимир Миклушевский, отметив, что размер материнского капитала ежегодно индексируется.