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10:43 (мск), источник: Вести Приморье

Материнский капитал не отменят в Приморье

В Приморье региональный материнский капитал не будут отменять. Об этом заявил губернатор Владимир Миклушевский во время ежегодной «Прямой линии» в рамках IV МедиаСаммита.

Источник: Reuters

В Приморье региональный материнский капитал не будут отменять. Об этом заявил губернатор Владимир Миклушевский во время ежегодной «Прямой линии» в рамках IV МедиаСаммита.

Вопрос о материнском капитале Владимиру Миклушевскому задала одна из ведущих Татьяна Бережная.

«У меня чисто женский вопрос. Каждый год многие родители, которые задумываются о том, чтобы родить второго, третьего ребенка, с опаской ждут возможной отмены материнского капитала. Будет ли продолжена эта программа и самое главное, как развивается ее региональная часть? Ведь каждый регион по-своему определяет ее размеры», — спросила ведущая.

Губернатор подчеркнул, что в Приморье региональный материнский капитал отменять не будут.

«Выплата материнского капитала — важная часть демографической политики. Мы в этом году в бюджете уже заложили на эти выплаты 350 миллионов рублей», — акцентировал внимание Владимир Миклушевский, отметив, что размер материнского капитала ежегодно индексируется.

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Отметим, сегодня размер материнского капитала в Приморье составляет более 160 тысяч рублей.

Напомним, в рамках четвертого Дальневосточного МедиаСаммита в Приморье в четверг, 8 июня, традиционно прошла «Прямая линия» с главой региона Владимиром Миклушевским. В ходе встречи Губернатор ответил на самые злободневные вопросы, волнующие жителей края.

Встретиться с руководителем региона пришли более 150 приморцев — журналистов, блогеров, представителей общественности. Те, кто не смог участвовать во встрече лично, присылали свои вопросы заранее. Еще одним форматом работы стало прямое включение, в рамках которого к Губернатору в прямом эфире могли обратиться жители из отдаленных районов края.

В общей сложности в адрес главы региона поступило более 300 вопросов. В ходе «Прямой линии» Владимир Миклушевский ответил на самые актуальные из них. Так, речь шла о развитии сферы здравоохранения — строительстве краевого онкологического диспансера, строительстве новых ФАПов, увеличении количества ПЭТ-исследований, информатизации системы здравоохранения. Не менее острыми были вопросы, связанные со строительством и ремонтом дорог в крае, ликвидацией последствий тайфуна «Лайонрок» и тарифами на коммунальные услуги. Волновала участников встречи и реализация закона о дальневосточном гектаре.

Также среди затронутых тем — реализация программы «Жилье для российской семьи», строительство спортивных площадок, развитие сельского хозяйства, ликвидация второй смены в школах и другие.

В целом, встреча длилась около двух с половиной часов. За это время Губернатор ответил более, чем на 50 вопросов.

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