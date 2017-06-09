Чиновника из Приднестровья лишили дипномеров

Инцидент произошел вчера, на трассе Бендеры-Кишинев. В свою очередь замглава генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, заявляет, что эти меры были обоснованы, а мотивом тому послужило не соответствие номерных знаков национальным стандартам.

В Приднестровье поступок молдавских властей расценили как очередную провокацию.

Это очередной демарш, направленный на осознанное обострение отношений с Приднестровьем. Следует подчеркнуть беспрецедентность подобного шага, поскольку даже в периоды заморозки официального переговорного процесса стороны не прибегали к блокированию свободы передвижения главных переговорщиков, — заявляют официальные лица Приднестровья.