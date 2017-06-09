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10:49 (мск), источник: Actualitati.md

Чиновника из Приднестровья лишили дипномеров

Внимание молдавской Фемиды, которая, видимо, слепа ко всему на сей раз привлек автомобиль чиновника из Приднестровья Виталия Игнатьева. Сотрудники патрульной полиции остановили служебную машину госслужащего, сняли с нее номерные знаки и выписали штраф.

Источник: Actualitati.md

Инцидент произошел вчера, на трассе Бендеры-Кишинев. В свою очередь замглава генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, заявляет, что эти меры были обоснованы, а мотивом тому послужило не соответствие номерных знаков национальным стандартам.

В Приднестровье поступок молдавских властей расценили как очередную провокацию.

Это очередной демарш, направленный на осознанное обострение отношений с Приднестровьем. Следует подчеркнуть беспрецедентность подобного шага, поскольку даже в периоды заморозки официального переговорного процесса стороны не прибегали к блокированию свободы передвижения главных переговорщиков, — заявляют официальные лица Приднестровья.

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