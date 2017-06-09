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10:45 (мск), источник: УНИАН

Рада планирует рассмотреть инвестиционные законопроекты

В повестке дня указаны два законопроекта по улучшению инвестиционного климата.

В сегодняшней повестке дня пленарного заседания Верховной Рады предусмотрено рассмотрение двух законопроектов. Как передает корреспондент УНИАН, традиционно с 10.00 до 11.00 должен состояться Час вопросов к правительству.

После него повесткой дня предполагается рассмотреть законопроекты, касающиеся инвестиционных возможностей в сфере производства электроэнергии из альтернативных источников, а также защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью.

В то же время, как известно, уже длительное время законопроекты по пятницам, хоть и стоят в повестке дня, на рассмотрение не выносятся. Это связано сотсутствием на пленарных заседаниях в эти дни значительного количества парламентариев.

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