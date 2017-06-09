Популярность Меркель достигла уровня 2015 года
Канцлера Германии Ангелу Меркель поддерживают столько же избирателей, сколько до начала миграционного кризиса в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные опроса
Канцлера Германии Ангелу Меркель поддерживают столько же избирателей, сколько до начала миграционного кризиса в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные опроса
Сообщается, что работой главы немецкого правительства удовлетворены 64 процента немцев. Тем временем главного соперника Меркель на выборах в бундестаг — лидера
Это стало самым низким его показателем за всю историю опроса
Как показывает опрос, если бы выборы проходили на этой неделе, то за Меркель проголосовали бы 53 процента граждан ФРГ (это на четыре процента больше, чем в прошлом месяце), а за лидера
Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.