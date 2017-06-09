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11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Популярность Меркель достигла уровня 2015 года

Канцлера Германии Ангелу Меркель поддерживают столько же избирателей, сколько до начала миграционного кризиса в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend, которые в пятницу, 9 июня, приводит Deutsche Welle.

Источник: Reuters

Сообщается, что работой главы немецкого правительства удовлетворены 64 процента немцев. Тем временем главного соперника Меркель на выборах в бундестаг — лидера Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца — поддерживают лишь 36 процентов респондентов.

Это стало самым низким его показателем за всю историю опроса ARD-Deutschlandtrend. Отмечается, что за месяц популярность Шульца упала на шесть пунктов.

Как показывает опрос, если бы выборы проходили на этой неделе, то за Меркель проголосовали бы 53 процента граждан ФРГ (это на четыре процента больше, чем в прошлом месяце), а за лидера социал-демократов всего 29 процентов (это на семь пунктов ниже, чем в мае).

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

Комментарии
6
валерий малютин
несменяемость режима Меркель, в европе особо ни кого не заботит......в отличие от народного выбора Путина.......
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САНЯ ВЕТРОВ
Миллионы бездельников мигрантов...насилие и преступления в отношении детей и женщин...протесты пигида...теракты....прослушивание её телефонов в следствии про американская политика....постоянные репрессии в отношении банков и компаний Германии с целью удержания еёна коротком поводке...и это заслуги фрау..
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А Б
Из информации сообщения следует, что народ Германии реально оценивает тот факт, что за годы правления Меркель страна укрепила свои позиции как ведущей экономики Европы и смогла справится с кризисом, вызванным наплывом мигрантов. Остаётся надеяться, что эта положительная тенденция выразится в том, что на предстоящих выборах Меркель сможет сохранить за собой пост канцлера Германии.
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