Депутаты краевого парламента попросили у Медведева новые электрички

Депутаты краевого Заксобрания подготовили обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Парламентарии попросили выделить деньги из федерального бюджета на покупку новых электропоездов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ЗС.

По данным экспертов, около 27% электричек, 11% вагонов дизель-поездов и рельсовых автобусов уже устарели. Они находятся в обслуживании более 30 лет. Это значит, что около 32% электропарка в скором времени может сломаться и выбыть из работы.

«Средства на обновление парка закладываются министерством транспорта РФ. Однако этого не делалось с 2013 года. Самостоятельно обновить подвижной состав для региона непосильная задача», — указано в письме.

Парк электротранспорта принадлежит ОАО «РЖД». Но даже у такой крупной компании нет денег на обновление транспорта. Так, стоимость одного электропоезда составляет 267 млн рублей. Если покупать вагоны за счет пассажиров, то тарифы на перевозки значительно возрастут, и часть жителей потеряет возможность пользоваться железнодорожным транспортом.

Краевые парламентарии обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой разработать федеральную долгосрочную программу по обновлению подвижного состава.