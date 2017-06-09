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11:19 (мск), источник: AmurMedia.ru

Строительство центра ядерной медицины в Хабаровске пролоббирует губернатор — Юрий Трутнев

Полпред президента в ДФО отметил, что реализация этого проекта зависит от настойчивости главы региона.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 июня, AmurMedia.

Строительство центра ядерной медицины в Хабаровском крае — вопрос времени и зависит лишь от настойчивости главы региона. Об этом заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, отвечая на вопрос главного редактора ИА AmurMedia во время встречи с журналистами на Дальневосточном медиасаммите.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев встретился с журналистами региональных и федеральных изданий в рамках работы Дальневосточного медиасаммита, который проходит на этой неделе во Владивостоке. Один из вопросов, заданных Юрию Трутневу, касался строительства центра ядерной медицины в Хабаровске.

— Строительство центра ядерной медицины в Хабаровске смогло бы стать не только точкой притяжения крупных инвестиций, но и послужило бы дополнительным толчком для развития высокотехнологичной медицины на Дальнем Востоке, — спросил полпреда главный редактор ИА АmurMedia Андрей Швецов.

— Скажите, пожалуйста, каковы перспективы реализации этого проекта?

— Ваш губернатор Вячеслав Шпорт очень хороший лоббист, и когда ему что-то нужно для края, он этого добивается, — ответил Юрий Трутнев.

То есть, как отметил полпред, строительство протонного центра — вопрос времени и степени настойчивости губернатора.

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