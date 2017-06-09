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11:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 2 чиновников уволили после прокурорской проверки

Директора МУП «Лискидор» и «Агростроитель» скрывали бизнес.

Руководители муниципальных предприятий «Лискидор» и «Агростроитель» Павел Свиридов и Светлана Сушкова уволены по представлению межрайпрокурора в Лисках. Чиновники лишились должностей из-за сокрытия бизнеса, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» старший помощник Лискинского межрайпрокурора Роман Бойков в пятницу, 9 июня.

Чиновников уволили в конце мая. Прокурорскую проверку провели в апреле 2017 года. Выяснилось, что и. о. директора МУП «Лискидор» Павел Свиридов зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель с мая 2007 года. Основной вид деятельности — ремонтно-строительные работы. Руководитель муниципального казенного предприятия «Агростроитель» Светлана Сушкова открыла ООО «Стройконтроль» в сентябре 2016 года.

Согласно ст. 21 ФЗ РФ (о государственных и муниципальных унитарных предприятиях), чиновникам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью или быть учредителями коммерческих организаций, подчеркнул Роман Бойков.

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