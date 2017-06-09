В Воронежской области 2 чиновников уволили после прокурорской проверки
Директора МУП «Лискидор» и «Агростроитель» скрывали бизнес.
Директора МУП «Лискидор» и «Агростроитель» скрывали бизнес.
Руководители муниципальных предприятий «Лискидор» и «Агростроитель» Павел Свиридов и Светлана Сушкова уволены по представлению межрайпрокурора в Лисках. Чиновники лишились должностей
Чиновников уволили в конце мая. Прокурорскую проверку провели в апреле 2017 года. Выяснилось, что и. о. директора МУП «Лискидор» Павел Свиридов зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель с мая 2007 года. Основной вид деятельности —
Согласно ст. 21 ФЗ РФ (о государственных и муниципальных унитарных предприятиях), чиновникам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью или быть учредителями коммерческих организаций, подчеркнул Роман Бойков.