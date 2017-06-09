Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский посол напомнил Литве об огромном долге
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Сбросивший 62 кг победитель шоу рассказал, как потратит приз
Илья Глинников выбрал победительницу шоу «Холостяк»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
15Последствия урагана в Москве
11:45 (мск), источник: Интерфакс

Собянин предложил ограничить включение новых домов в программу реновации

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ограничить вхождение новых домов в программу реновации ветхого жилья.

Источник: РИА "Новости"

«Подходит к концу голосование по программе реновации. Все жители, которые хотели, чтобы их дома были дополнительно включены в программу, проявили инициативу провести собрания. Таким образом, круг домов, которые могут быть включены в программу, понятен», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте» в пятницу.

Читайте также
Противники реновации устроили стихийный пикет у здания Госдумы

Вместе с тем, по его словам, многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию.

«Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу», — заявил мэр Москвы.

Голосование по программе реновации среди жителей более 4,5 тыс. домов проходит с 15 мая по 15 июня. Жители домов, не вошедших в предварительный список, могут изъявить желание о включении в программу реновации решением общего собрания собственников.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Путин не назвал своего решения по поводу выборов президента РФ
Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под Сочи
Турецкие военные отправляются в Катар
Юнкер: защита ЕС больше не может осуществляться извне
Популярность Меркель достигла уровня 2015 года
В Японии императору разрешили отречься от престола
Курс доллара на Московской бирже превысил 57 рублей
Британские консерваторы лишились парламентского большинства
«Рубин» объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера
Спорт
СМИ: Китайский клуб предложил «Реалу» €200 млн за Роналду По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала»
Авто
В Петербурге у байкера на ходу выпало 12 миллионов рублей Купюры разлетелись по проезжей части. Почти все из них почти сразу растащили очевидцы произошедшего
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото Актеры приступили к съемкам в комедийной мелодраме «Девочки не сдаются»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка Малышка оказалась такой крупной, что родителям пришлось срочно закупить одежду и подгузники, рассчитанные на девятимесячных детей.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь