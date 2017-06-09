Собянин предложил ограничить включение новых домов в программу реновации

«Подходит к концу голосование по программе реновации. Все жители, которые хотели, чтобы их дома были дополнительно включены в программу, проявили инициативу провести собрания. Таким образом, круг домов, которые могут быть включены в программу, понятен», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте» в пятницу.

Вместе с тем, по его словам, многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию.

«Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу», — заявил мэр Москвы.

Голосование по программе реновации среди жителей более 4,5 тыс. домов проходит с 15 мая по 15 июня. Жители домов, не вошедших в предварительный список, могут изъявить желание о включении в программу реновации решением общего собрания собственников.