ПСРМ подписала с «Единой Россией» соглашение о сотрудничестве

Как сообщают российские СМИ, они обсудили актуальную повестку межпартийного взаимодействия, возможность реализации совместных проектов, а также дальнейшее развитие отношений между РМ и РФ.

Медведев выразил удовлетворение активизацией сотрудничества между двумя государствами на всех уровнях.

«Межпартийные связи хорошие, и мне бы хотелось, чтобы эти отношения конвертировались в более современные дружественные связи между нашими странами, потому что совершенно очевидно, что межгосударственные отношения по многим параметрам отстают от межпартийных отношений», — сказал он.