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11:34 (мск), источник: Noi.md

ПСРМ подписала с «Единой Россией» соглашение о сотрудничестве

Председатель Партии социалистов Молдовы Зинаида Гречаный и лидер всероссийской партии власти «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписали в четверг в Москве соглашение о межпартийном сотрудничестве.

Источник: Noi.md

Как сообщают российские СМИ, они обсудили актуальную повестку межпартийного взаимодействия, возможность реализации совместных проектов, а также дальнейшее развитие отношений между РМ и РФ.

Медведев выразил удовлетворение активизацией сотрудничества между двумя государствами на всех уровнях.

«Межпартийные связи хорошие, и мне бы хотелось, чтобы эти отношения конвертировались в более современные дружественные связи между нашими странами, потому что совершенно очевидно, что межгосударственные отношения по многим параметрам отстают от межпартийных отношений», — сказал он.

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Лидер ПСРМ отметила, что ее партия всегда выступала и выступает за стратегическое партнерство с Россией.

«Мы идем по этому пути целенаправленно. Дружеские отношения с Россией развивались на протяжении веков, и у желающих их разорвать ничего не получится», — уверена она.

В переговорах также приняли участие исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, посол Молдовы в России Андрей Негуца, председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов и секретарь ее Генерального совета Сергей Неверов.

Подписание Соглашения приветствовал президент Игорь Додон.

«Рад за своих коллег, которые сегодня подписали соглашение о сотрудничестве между Партией социалистов Республики Молдова и партией “Единая Россия”», — подчеркнул президент, который по закону не может быть членом партии. Формально, он вышел из ПСРМ 18 декабря 2016 года, перед утверждением мандата президента Конституционным судом.

Справка: У «Единой России» также подписано соглашение о сотрудничестве с Демократической партией Молдовы. Его подписали в 2010 г. бывший лидер ДПМ Мариан Лупу и председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Кроме того, аналогичное соглашение «Единая Россия» подписала с приднестровской партией «Обновление», имеющей большинство мест в парламенте непризнанной ПМР.

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