ПСРМ подписала с «Единой Россией» соглашение о сотрудничестве
Председатель Партии социалистов Молдовы Зинаида Гречаный и лидер всероссийской партии власти «Единая Россия»,
Председатель Партии социалистов Молдовы Зинаида Гречаный и лидер всероссийской партии власти «Единая Россия»,
Как сообщают российские СМИ, они обсудили актуальную повестку межпартийного взаимодействия, возможность реализации совместных проектов, а также дальнейшее развитие отношений между РМ и РФ.
Медведев выразил удовлетворение активизацией сотрудничества между двумя государствами на всех уровнях.
«Межпартийные связи хорошие, и мне бы хотелось, чтобы эти отношения конвертировались в более современные дружественные связи между нашими странами, потому что совершенно очевидно, что межгосударственные отношения по многим параметрам отстают от межпартийных отношений», — сказал он.
Лидер ПСРМ отметила, что ее партия всегда выступала и выступает за стратегическое партнерство с Россией.
«Мы идем по этому пути целенаправленно. Дружеские отношения с Россией развивались на протяжении веков, и у желающих их разорвать ничего не получится», — уверена она.
В переговорах также приняли участие исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, посол Молдовы в России Андрей Негуца, председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов и секретарь ее Генерального совета Сергей Неверов.
Подписание Соглашения приветствовал президент Игорь Додон.
«Рад за своих коллег, которые сегодня подписали соглашение о сотрудничестве между Партией социалистов Республики Молдова и партией “Единая Россия”», — подчеркнул президент, который по закону не может быть членом партии. Формально, он вышел из ПСРМ 18 декабря 2016 года, перед утверждением мандата президента Конституционным судом.
Справка: У «Единой России» также подписано соглашение о сотрудничестве с Демократической партией Молдовы. Его подписали в 2010 г. бывший лидер ДПМ Мариан Лупу и председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов. Кроме того, аналогичное соглашение «Единая Россия» подписала с приднестровской партией «Обновление», имеющей большинство мест в парламенте непризнанной ПМР.