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11:31 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко примет участие в саммите ШОС и посетит ЭКСПО-2017

Александр Лукашенко принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Источник: Ежедневник.by

Глава государства прибыл во Дворец Независимости, который стал площадкой проведения этого крупного международного форума, сообщили в пресс-службе президента. После церемонии приветствия глав государств — наблюдателей в ШОС и приглашенных представителей международных организаций, а также совместного фотографирования начнется заседание совета глав государств — членов организации в расширенном составе.

Планируется, что в своем выступлении на саммите президент озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения.

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В целом участники саммита в Астане обсудят текущее состояние, задачи и перспективы развития Шанхайской организации сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Беларусь в качестве наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества также принимает активное участие в широком круге мероприятий по всем основным измерениям: политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному.

Подобные крупные саммиты, кроме обсуждения непосредственно вопросов повестки дня, дают хорошую возможность лидерам стран, руководителям международных структур и организаций пообщаться в кулуарах. В этом формате у Главы белорусского государства в Астане уже состоялся ряд встреч и переговоров, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Вечером 9 июня планируется участие Александра Лукашенко в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», которая проводится в Астане с 10 июня по 10 сентября.

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