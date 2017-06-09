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11:48 (мск), источник: РИА Новости

Овсянников подал документы для участия в выборах губернатора Севастополя

Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников подал документы в городскую избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в губернаторы. Прямые выборы губернатора Севастополя пройдут впервые.

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников подал документы в городскую избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в губернаторы.

Прямые выборы губернатора Севастополя пройдут впервые. До этого глава города утверждался депутатами севастопольского законодательного собрания, а кандидатура вносилась президентом страны. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября.

Ранее президиум генсовета «Единой России» выдвинул Овсянникова кандидатом на выборы от партии.

«Я сдал документы по выдвижению кандидатом на выборах губернатора. Сейчас предстоит период, в рамках которого я постараюсь доказать, что я тот кандидат, за которого надо голосовать», — сказал Овсянников журналистам.

По его словам, предвыборная программа будет раскрывать основные направления, которые заложены в стратегии развития города до 2030 года. Овсянников подчеркнул, что на время избирательной кампании уйдет в отпуск.

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