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11:49 (мск), источник: Sputnik.md

Губернатор Санкт-Петербурга посетит Гагаузию

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетит Гагаузию в рамках празднования Дня России.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во главе делегации северной столицы России посетит Молдову в период с 11 по 13 июня.

Цель визита — поездка в Гагаузию в рамках празднования Дня России.

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У Полтавченко и его коллег запланированы деловые встречи и участие в масштабных культурных мероприятиях. В частности, речь идет о встрече с башканом Гагаузии Ириной Влах, членами Исполкома и депутатами Народного собрания автономии. В программе есть также и посещение образовательных и культурных учреждений Гагаузии.

В понедельник, 12 июня, делегация из России примет участие в конференции по вопросам сотрудничества между Санкт-Петербургом и Гагаузией, которая состоится в Комратском государственном университете. В рамках конференции запланировано подписание пакета документов о межрегиональном сотрудничестве в сфере экономики, образования и спорта.

В этот же день в 19.00 делегация Санкт-Петербурга примет участие в открытии праздничного концерта, посвященного празднованию Дня России в Комрате. На сцене выступят звезды российской эстрады Методие Бужор, Анна Малышева и Юрий Болтачев, состоится на центральной площади муниципия Комрат.

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