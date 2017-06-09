Губернатор Санкт-Петербурга посетит Гагаузию
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Губернатор
КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Губернатор
Цель визита — поездка в Гагаузию в рамках празднования Дня России.
У Полтавченко и его коллег запланированы деловые встречи и участие в масштабных культурных мероприятиях. В частности, речь идет о встрече с башканом Гагаузии Ириной Влах, членами Исполкома и депутатами Народного собрания автономии. В программе есть также и посещение образовательных и культурных учреждений Гагаузии.
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В этот же день в 19.00 делегация