Губернатор Санкт-Петербурга посетит Гагаузию

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во главе делегации северной столицы России посетит Молдову в период с 11 по 13 июня.

У Полтавченко и его коллег запланированы деловые встречи и участие в масштабных культурных мероприятиях. В частности, речь идет о встрече с башканом Гагаузии Ириной Влах, членами Исполкома и депутатами Народного собрания автономии. В программе есть также и посещение образовательных и культурных учреждений Гагаузии.

В понедельник, 12 июня, делегация из России примет участие в конференции по вопросам сотрудничества между Санкт-Петербургом и Гагаузией, которая состоится в Комратском государственном университете. В рамках конференции запланировано подписание пакета документов о межрегиональном сотрудничестве в сфере экономики, образования и спорта.